وزير الصحة يكرم مديري مستشفى الحسينية بالشرقية والعلمين بمطروح

كرم الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، والدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة ، بمقر اللجنة بمجلس النواب اليوم الأحد، كلًا من الدكتور محمد عبد الله مدير مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية، والدكتور محمد ظريف مدير مستشفى العلمين بمرسى مطروح ، وذلك لحسن أدائهما وحسن استقبال المرضى.

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أن الطبيبين الذين تم تكريمها اليوم نموذج مشرف للأطباء العاملين بوزارة الصحة ، نظراً للتطور الكبير الذي حققاه في مستوى أداء الفريق الطبي كلا في المؤسسة الطبية التي يترأسها.

وأشار إلى أنه كما يوجد بعض النماذج من العاملين بالفريق الطبي بوزارة الصحة الذين يتسم أداؤهم بالضعف ، فإن هذين النموذجين يعدان قدوة لغيرهما ، متمنياً أن يحذو جميع أعضاء الفريق الطبي حذوهما في مستوى الأداء الطبي والإداري الجيد وحسن معاملة المرضى ، حتى يكون لنا نماذج جيدة في الإدارة الصحية الحكومية حتى نرتقي بمستوى المنظومة الصحية.

وأكد وزير الصحة والسكان خلال تكريم الطبيبين أن المنظومة الصحية تحتاج لجهود كبيرة للارتقاء بمستواها وتحقيق رضا المواطن عن الخدمة الصحية التي يتلقاها ، مشدداً على ضرورة وسرعة الانتهاء من قانون التأمين الصحي الجديد ، قائلاً ” لن تقوم قائمة لمنظومة الصحة إلا بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد “.

من جانبه قال الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن اللجنة اليوم تسن سنة جديدة بالمجلس ، فالدور الرقابي الذي تقوم به اللجنة دائما يركز على السلبيات والتقصير والإهمال ، ومعاقبة المهملين والمقصرين ، لكنه في الوقت نفسه لم يتحدث عن المجدين والمتميزين في أدائهم.

وأشار إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب تلقت العديد من الخطابات التي تشيد بالأداء الجيد والتعامل الطبي السريع وحسن معاملة المرضى في كل من مستشفيي العلمين بمرسى مطروح والحسينية المركزي بالشرقية ، لافتاً إنه قام بنفسه بزيارة مستشفى الحسينية بالشرقية فوجدها بصورة مشرفة ، وعندما عرضت فكرة تكريم مديري المستشفيين على الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ،رحب ترحيباً شديداً لتكريم من اجتهد ليكون قدوة ونموذجا يحتذى به.