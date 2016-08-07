كيف تتعاملين مع مشكلة البلغم لدى طفلك؟

مشكلة البلغم لدى الأطفال من أكثر المشاكل التي تواجهها الأمهات حتى في فصل الصيف، فتغير درجات الحرارة بين الجو الحار خارج المنزل والبارد داخله يجعل الطفل معرضاً للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا التي يصاحبها البلغم، والأدوية التي تحتوي على تركيبات كيميائية لا تخلو من الآثار الجانبية، والخطوة الأولى التي ننصح بها الأمهات هي اللجوء للمذيبات الطبيعية للبلغم، والتي يمكن تقديمها لطفلك بسهولة، وسنقدم لك بعضاً منها في السطور التالية:



1. الزنجبيل:

- إن إذابة البلغم وإزالة الاحتقان من أهم الفوائد الصحية للزنجبيل؛ نظراً لما يتمتع به من خصائص مضادة للفيروسات والجراثيم.

- أضيفي ملعقة صغيرة من الزنجبيل إلى كوب من الماء المغلي وملعقتين من عسل النحل، وقدميه لطفلك عدة مرات في اليوم.



2. العسل:

- عسل النحل يعتبر من أهم مذيبات البلغم، حيث يعتبر أهم مضاد للفطريات والجراثيم، فهو مقوٍّ للمناعة ويحارب العدوى بشكل كبير.

- أضيفيه إلى المشروبات التي تقدمينها لطفلك، واجعليه يتناوله قبل الإفطار يومياً.



3. اليانسون:

- له آثار جيدة في علاج البلغم والحفاظ على الجسم من أي جراثيم وميكروبات.

- يتم تحضير مشروب اليانسون عن طريق نقع ملعقتين من اليانسون مع كوب من الماء المغلي.



4. شوربة الدجاج:

- لها مفعول السحر في إذابة البلغم والتخلص منه تماماً.

- شوربة الدجاج تساعد في ترطيب الشعب الهوائية وتخفيف اتساق البلغم وتهدئة الحلق.

- يتم شرب حساء الدجاج على الأقل من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم، ومن الممكن إضافة الزنجبيل إليها، كما يمكن عصر الليمون عليها.



5. الجزر:

- هو الأكثر فعالية في علاج البلغم، فهو مصدر طبيعي لفيتامين (سي) ومضاد للأكسدة في نفس الوقت.

- حضريه لطفلك من خلال عصره مع الماء وإضافة القليل من عسل النحل .



6. عصير الليمون:

- فعال جداً في تخفيف المخاط وإذابة البلغم؛ نظراً لما يتمتع به من خواص طبيعية مضادة للجراثيم، حيث يحتوي على نسبة عالية جداً من فيتامين (سي) الذي يقاوم أي عدوى خارجية للجسم.

- يمكنك إضافة ملعقتين من عصير الليمون إلى كوب من الماء الساخن مع القليل من العسل الأبيض، وتقديمه لطفلك عدة مرات حتى تلاحظي تحسنه.