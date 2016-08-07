أمن القاهرة يطارد الإشغالات ويضبط 92 بائعا ويزيل 40 عربة مأكولات و11 كشكا

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملاتها الأمنية الموسعة، التى شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تدار دون ترخيص.

وأسفرت الحملات، التى قادها اللواء عاطف البندارى حكمدار القاهرة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، عن تنفيذ 709 إزالات إدارية، وتحرير 168 محضر إشغال طريق، وتحرير 122 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وتحرير 67 محضرا بيئيا، وضبط 92 بائعا متجولا، وضبط 4 مخالفات لشروط التراخيص، وضبط (3 توك توك، 4 تروسيكل، 40 عربة يد)، وإزالة 13 فاترينة مأكولات، وإزالة 8 إعلانات بدون ترخيص، وإزالة 11 كشكا.