الإمارات تحذر من مجموعات إجرامية قد تستغل الألعاب الإلكترونية

حذرت السلطات فى الإمارات من أن "بعض المجموعات الإجرامية التى تعتنق الفكر الهدام" يمكن أن تنشر الأفكار العنيفة والسلوك المتمرد بين الشبان من خلال الألعاب الإلكترونية.

وأصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تحذيرها فى بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات فى وقت متأخر أمس السبت. وحثت الهيئة أولياء الأمور على منع المراهقين من إقامة علاقات مع غرباء عبر غلاف الدردشة داخل الألعاب.

ونقلت الوكالة الإماراتية عن محمد الزرعونى مدير إدارة السياسات والبرامج فى الهيئة قوله "إن المجموعات التى تعتنق الفكر الهدام تحاول تجنيد الشباب والمراهقين من خلال التقرب منهم عن طريق بعض الألعاب الإلكترونية."

وأضاف أن المجموعات تتعرف على نقاط الضعف لدى أهدافها من خلال المحادثات ثم تستغلها بتوجيه الشبان إلى ارتكاب الجرائم. وأشار إلى أن بعض المجرمين يستغلون ألعاب الحروب على وجه الخصوص للتشجيع على استخدام الأسلحة.

ولم تحدد الهيئة الإماراتية المجموعات الإجرامية أو توضح نواياها. وجرائم العنف نادرة فى الإمارات.

لكن البلاد سجنت العشرات من مواطنيها فى 2013 لأنهم دبروا للإطاحة بالحكومة كما بدأت سلسلة محاكمات لأشخاص يشتبه بأنهم متعاطفون مع جماعة الإخوان.