أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصرع 17 شخصًا بسبب العواصف والسيول في مقدونيا

Google+ Print
مصرع 17 شخصًا بسبب العواصف والسيول في مقدونيا مصرع 17 شخصًا بسبب العواصف والسيول في مقدونيا

أرشيفية

صرح نائب رئيس وزراء مقدونيا نيكولا تودوروف، اليوم الأحد، أن 17 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بسبب السيول التي صاحبت هبوب عاصفة في العاصمة سكوبيا وما حولها الليلة الماضية، وحذر من احتمال زيادة عدد القتلى.

وقال نائب رئيس الوزراء “حجم هذه الكارثة غير مسبوق”، مضيفًا أنه تلقى تقارير غير مؤكدة عن ثلاث وفيات أخرى، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وغمرت الأمطار الغزيرة جزءًا كبيرًا من الطريق الدائري حول سكوبيا، وجرفت الأمطار مئات السيارات إلى الحقول المجاورة.

ولحقت أضرار جسيمة بالضواحي الشمالية للعاصمة، وغمرت المياه الكثير من المنازل، وغمرت مياه السيول وسط المدينة أيضًا.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن 22 شخصًا أصيبوا خلال العاصفة.

وتوقفت الأمطار صباح الأحد وانحسر منسوب المياه، لكن هناك توقعات بسقوط أمطار في المساء على العاصمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا