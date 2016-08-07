مصرع 17 شخصًا بسبب العواصف والسيول في مقدونيا

صرح نائب رئيس وزراء مقدونيا نيكولا تودوروف، اليوم الأحد، أن 17 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بسبب السيول التي صاحبت هبوب عاصفة في العاصمة سكوبيا وما حولها الليلة الماضية، وحذر من احتمال زيادة عدد القتلى.

وقال نائب رئيس الوزراء “حجم هذه الكارثة غير مسبوق”، مضيفًا أنه تلقى تقارير غير مؤكدة عن ثلاث وفيات أخرى، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وغمرت الأمطار الغزيرة جزءًا كبيرًا من الطريق الدائري حول سكوبيا، وجرفت الأمطار مئات السيارات إلى الحقول المجاورة.

ولحقت أضرار جسيمة بالضواحي الشمالية للعاصمة، وغمرت المياه الكثير من المنازل، وغمرت مياه السيول وسط المدينة أيضًا.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن 22 شخصًا أصيبوا خلال العاصفة.

وتوقفت الأمطار صباح الأحد وانحسر منسوب المياه، لكن هناك توقعات بسقوط أمطار في المساء على العاصمة.