أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة أمريكية: الكسالى أكثر ذكاء من النشطين

Google+ Print
دراسة أمريكية: الكسالى أكثر ذكاء من النشطين دراسة أمريكية: الكسالى أكثر ذكاء من النشطين
كتبت حنان فايد

زعمت دراسة أمريكية أن الكسالى أكثر ذكاء من النشيطين، على أساس أن الأشخاص ذوى معدلات الذكاء المرتفعة لا يسئمون سريعًا، فيقضون أوقاتًا أطول فى التفكير.

 

أما النشطون فيلجأون لبذل المجهود البدنى بشكل أكبر لتحفيز عقولهم بأنشطة خارجية إما للهرب من التفكير أو لأنهم يشعرون بالملل بسرعة، بحسب الدراسة التى نقلت عنها صحيفة الإندبندنت البريطانية.

 

وسأل الباحثون من جامعة ساحل خليج فلوريدا مجموعة من الأشخاص بالاختيار بين "أحب القيام بمهمة تتضمن الخروج بحلول جديدة للمشاكل" أو "أنا أفكر بالعمق المطلوب منى فقط"، واختاروا منهم 30 "مفكرا" و30 من "غير المفكرين".

 

وارتدى الستون شخصا أجهزة فى معاصمهم على مدى أسبوع لمتابعة مستوى حركاتهم ونشاطاتهم، فكانت النتيجة أن مجموعة المفكرين كانت أقل نشاطًا بكثير من قرنائهم، إلا خلال الإجازة الأسبوعية.

 

ولكن الإندبندنت كذلك قالت إن الدراسة حذرت من عواقب الكسل، وإنه على الأذكياء القيام بمزيد من الأنشطة لأجل صحتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365