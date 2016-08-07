القبض على مسجل خطر أثناء محاولته سرقة راكب بمحطة سكة حديد ملوى بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد، اليوم الأحد، من ضبط مسجل شقى سرقات أثناء قيامه بسرقة أحد الركاب بمحطة ملوى.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد رفعت عبد الصمد مأمور السكة الحديد، يفيد ضبط "على .ا" وشهرته "وزة" مسجل سرقات أثناء تواجده بمحطة ملوى لممارسة نشاطه الإجرامى.

وبإلقاء القبض عليه، تبين سرقته هاتف محمول من أحد ركاب محطة سكة حديد ملوى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

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