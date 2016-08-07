حاكم الشارقة يعتمد 600 منحة للمواطنين بجامعتي الشارقة والأميركية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لعدد 600 منحة دراسية التي تقدمها الهيئة لجامعتي الشارقة والأميركية للطلاب والطالبات المواطنين المتفوقين في إطار حرص سموه على دعم مسيرة التعليم الجامعي وتخفيف الأعباء عن الأسر.

وقال الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة لعدد 600 منحة دراسية للطلاب والطالبات المواطنين المتفوقين يؤكد حرص سموه على توفير أفضل الفرص التعليمية بما يساهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات الفنية والإدارية.

وأشار إلى أن توجيهات سموه لجميع الجهات الحكومية بضرورة تكاتف جهودهم لدعم الطلاب والطالبات ومنحهم الفرص التدريبية العملية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم لمواكبة أحدث التطورات والتكنولوجيا العالمية.

وأوضح أن التعليم المتميز يعتبر أهم الأسس التي تبني وتطور الأمم وتحقق التنمية المستدامة مثمنا اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بالطلاب والطالبات وإعداد الكوادر البشرية وتعليمها وفق أفضل المواصفات العالمية.

ولفت إلى أن الطلاب والطالبات الذين فازوا بالمنح الدراسية بالتخصصات المختلفة تم اختيارهم وفق عدد من الشروط والضوابط أهمها التفوق العلمي.

وتقدم الدكتور المهندس راشد الليم بالتهنئة للطلاب والطالبات وحثهم على ضرورة الاجتهاد والتفوق العلمي ليكونوا نموذجا يحتذى به في خدمة إمارة الشارقة والوطن.

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