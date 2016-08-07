محافظ بورسعيد: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية و البدء في مجموعات التقوية

كتب: جمال نوفل

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، انه تقرر بدء مجموعات التقوية المدرسية في جميع المدارس الاسبوع المقبل، مشددًا على استمرار إغلاق كافة منابع الدروس الخصوصية، خاصة المراكز، موضحا ان ما يهمه في المقام الأول هو مصلحة الطالب.

وأضاف الغضبان، بأن أصلاح العملية التعليمية، ترتكز علي 3 محاور من خلال المعلم والطالب وولي الأمر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدة محافظ بورسعيد، مع مجالس الأباء بالمدارس ومديري المناطق التعليمية، وعدد من أولياء الأمور.

وقال محافظ بورسعيد، أن جميع الطلاب، أبنائنا وسوف نوفر كافة الأجواء المناسبة داخل المدارس، من حيث الأمكانيات. وطالب المحافظ من أولياء الأمور، بتشجيع أبنائهم وتحفيزهم علي الذهاب للمدرسة لانه بعد الأن تعتبر المدرسة هي المكان الوحيد، لتلقي العلم بعد أغلاق المراكز.