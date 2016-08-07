تأجيل ثاني جلسات محاكمة متهمي «أحداث عنف كرداسة» لـ 31 أغسطس

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 11 متهمًا في أحداث العنف التي شهدتها مدينة كرداسة ديسمبر 2014، إلى جلسة 31 أغسطس الجاري.

وجاء قرار التأجيل، لسماع المرافعات، فيما صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، حسبما أفاد مراسلنا.

> وتحمل القضية رقم 20352 لسنة 2014 جنايات كرداسة، والتي تضم 11 متهمًا منهم 10 هاربين، ومتهم واحد محبوس، ويواجهون اتهامات ” التجمهر، استعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في أحداث عنف شهدتها مدينة كرداسة ديسمبر 2014″.