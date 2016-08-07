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رئيس الوزراء يوجه بالالتزام بمواعيد الانتهاء من المشروعات الاقتصادية

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رئيس الوزراء يوجه بالالتزام بمواعيد الانتهاء من المشروعات الاقتصادية رئيس الوزراء يوجه بالالتزام بمواعيد الانتهاء من المشروعات الاقتصادية

رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل_أرشيفية

شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الأحد، لمراجعة الموقف الخاص بالمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة وفقاً للجداول الموضوعة للانتهاء من تلك المشروعات، بما يسهم فى توفير الطاقة والتوسع فى اقامة المزيد من المشروعات الاقتصادية التى تحقق اهداف التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.

واستعرض الاجتماع المشروعات التى تم التعاقد عليها مع شركة سيمنس العالمية لإنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، والعاصمة الادارية الجديدة، والبرلس بكفر الشيخ، قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات.

وتمت الاشارة خلال الاجتماع إلى أنه وفقاً للجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ مشروعات شركة سينمس العالمية، فإنه من المنتظر أن يبدأ انتاج تلك المحطات قبل نهاية العام الجارى 2016، حيث سيتم تشغيل بعض الوحدات بقدرة اجمالية تصل إلى 4400 ميجاوات فى ديسمبر 2016 ، على أن تكتمل القدرة الاجمالية للمحطات الثلاث (14400 ميجاوات) فى مايو 2018،

وفيما يتعلق بمشروعات تطوير وتدعيم نقل الكهرباء، تم استعراض الموقف الخاص بتنفيذ تلك المشروعات، والتى تشمل إنشاء محطات جديدة وخطوط جهد فائق وعالى تزيد اطوالها على 1600 كم، والمقرر الانتهاء منها منتصف عام 2017.

حضر الاجتماع وزراء التخطيط، والكهرباء، والعدل، والمالية، وممثلى بعض الجهات المعنية.

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