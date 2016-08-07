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أمن قنا يمنع تجدد خصومة ثأرية بدشنا بعد ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة وذخيرة

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أمن قنا يمنع تجدد خصومة ثأرية بدشنا بعد ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة وذخيرة أمن قنا يمنع تجدد خصومة ثأرية بدشنا بعد ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة وذخيرة
قنا - هند المغربى

تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بنجع حمادى، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس الفرع، من ضبط اثنين من عائلة بقرية فاو غرب التابعة لمركز دشنا، لقيامهما بتجميع سلاح وذخيرة بدون ترخيص للأخذ بالثأر، وتجديد خصومة ثأرية بين عائلتين بدشنا. 

 

 

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارًا من العميد أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "حسانى.م.م" وشقيقه مبارك مزارعين، بعد ورود معلومات عن قيامهما بتجميع أسلحة وذخيرة لتجديد خصومة ثأرية بين عائلتى اللومانية والحلايمة، حيث أسفرت فى السابق عن مصرع اثنين من العائلتين.

 

 

وبعد تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين حيث عثر بحوزتهما على بندقيتين آليتين وخزينتين وجوال مملوء بالطلقات.

 

 

جار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365