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احذر.. الكبد الدهنى يؤثر على القلب والمخ والأوعية الدموية

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احذر.. الكبد الدهنى يؤثر على القلب والمخ والأوعية الدموية احذر.. الكبد الدهنى يؤثر على القلب والمخ والأوعية الدموية
كتبت أمل علام

أكدت الدكتور أمانى عبد المقصود شلقامى أستاذ الباطنة والكبد بطب قصر العينى، أن آخر إحصائيات صدرت عن الكبد الدهنى وتم نشرها بإحدى الدوريات العلمية الشهيرة، أن مرض تدهن الكبد من أهم أمراض الكبد التى تصيب الإنسان على مستوى العالم، وأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بنمط حياة الإنسان.

 

وقالت الدكتورة أمانى إن الإصابة بالكبد الدهنى ترتبط بإصابة الانسان بالسمنة والسكر، كما أنها ترتبط أيضا بالعامل الوراثى فى بعض الحالات، موضحة أن الكبد الدهنى يرتبط بالإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية مثل قصور الشرايين التاجية، وتصلب الشرايين، وجلطات المخ، مما يعنى أن تدهن الكبد لن يكون مرتبط فقط بالكبد، ولكن له تأثيرات أخرى على أجهزة الجسم المختلفة، مثل المخ والقلب، والأوعية الدموية، موضحة أن تنظيم الحياة، وتناول الطعام الصحى، وممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشى 3 مرات أسبوعيا لمدة ساعة، يكون لها الأثر الكبير فى الوقاية والحد من تفاقم الوضع وتأثيره على الأجهزة الأخرى بالجسم.

 

وأشارت إلى أن العلاج يعتمد على خفض الوزن، والسيطرة على الشهية، وتناول أدوية أخرى مثل مضادات الأكسدة لمساعدة خلايا الكبد على مواجهة المتراكمة، ولكن حتى الآن لا يوجد علاج مخصص للتخلص من الدهون الكبدية.

 

وتنصح بتناول الطعام الصحى، والإقلال من الدهون والسكريات، والحرص على ممارسة الرياضة، وعدم تناول الأدوية إلا باستشارة طبيب متخصص.

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مصر 365

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