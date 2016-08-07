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ضبط متسللين إثيوبيين بأبو سمبل جنوب أسوان

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ضبط متسللين إثيوبيين بأبو سمبل جنوب أسوان ضبط متسللين إثيوبيين بأبو سمبل جنوب أسوان
أسوان - صلاح المسن

تمكنت قوات الأمن بأسوان اليوم، من ضبط متسللين أثيوبيين بمدينة أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية، حيث تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو سمبل والقوة المرافقة من ضبط "سيد محمد إمام"- 18 سنة عامل - إثيوبى الجنسية و"أحمد محمد حجى" - 25 سنة عامل إثيوبى الجنسية، وذلك لعدم حملهما إثبات شخصية ودخولهما البلاد بطريقة غير شرعية وذلك أثناء تواجدهما بمنطقة مرسى مدينة أبو سمبل.

 

تم التنسيق مع إدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام وتحرر المحضر رقم 282 لسنة 2016 م جنح مركز شرطة أبو سمبل، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة للتصرف.

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