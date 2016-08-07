السباحة تقوي العضلات وتساعد على إنقاص الوزن

قال خبير اللياقة البدنية الألماني جورج آبل إن السباحة تعد بمثابة مفتاح اللياقة والرشاقة حيث أنها تعمل على رفع اللياقة البدنية وتساعد على إنقاص الوزن أيضاً.

وأوضح آبل، الخبير لدى الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، أن السباحة تعد تدريباً شاملاً للجسم، حيث أنها تعمل على تدريب العضلات وقوة التحمل والتناسق العضلي العصبي، مع انخفاض خطر التعرض لإصابات أثناء الممارسة.

وأضاف الخبير الألماني قائلاً: “تسهم السباحة في تقوية عضلات الظهر والكتفين والذراعين والجذع والبطن بصفة خاصة”. وفي الوقت ذاته تساعد السباحة على حرق كمية من السعرات الحرارية.

ومَن يجد صعوبة في السباحة لمسافة 50 إلى 100 متر في البداية، فينصحه آبل بالمثابرة وممارسة تمرينات السباحة بشكل منتظم، وهو ما سيترتب عليه تحسن سريع.

وأوضح خبير اللياقة أن هذا يتم عن طريق ثلاث وحدات تمرين أسبوعياً، تستغرق مدة الواحدة منها من 30 إلى 60 دقيقة، على أن تتم زيادة مسافة السباحة، التي يتم قطعها في المرة الواحدة، من 25 أو 50 أو 100 أو 200 إلى 400 متر أو أكثر.

وبعد مرور من أسبوعين إلى ثلاثة من فترة التكيف، قد يكون من المفيد تسريع أداء السباحة في المسافات القصيرة مثل 25 أو 50 أو 100 متر، بينما يتم قطع المسافات الأكبر على نحو أبطأ.

ولتدريب الجسم بشكل كامل من المفيد التنويع بين تقنيات السباحة المختلفة، مثل السباحة الحرة وسباحة الصدر وسباحة الظهر وسباحة الفراشة.