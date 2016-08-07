تحرير ٢٧٥ قضية نصب وتزوير وإهدار مال عام خلال العام الحالى فى المنوفية

تمكنت مباحث الأموال العامة بالمنوفية، من ضبط 275 قضية، ما بين نصب وتزوير وإهدار للمال العام خلال العام الحالى من بداية شهر يناير وحتى الآن، حيث أكد المقدم محمد شوقى كوينة رئيس مباحث الأموال العامة أنه تم العمل بناءَ على تعليمات اللواء ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، واللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية السابق، واللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية الحالى، ونجحت الحملات خلال شهر يناير فى ضبط 61 قضية، و59 قضية بفبراير، و40 قضية فى مارس، و23 قضية فى إبريل، و28 قضية فى مايو، 35 قضية فى يونيو، و29 قضية بيوليو، جميعها تنوعت ما بين نصب وتزوير وإهدار للمال العام.

وأضاف رئيس مباحث الأموال العامة بالمنوفية لـ"اليوم السابع" أن من أهم القضايا قيام عدد من المواطنين بمركز قويسنا بتقديم بلاغات، اتهموا خلالها محمد صابر سعيد، بتلقى مبالغ مالية منهم بغرض توظيفها فى مجال التوريدات العمومية والمقاولات العامة، نظير أرباح متفق عليها، وامتناعه عن سداد الأرباح، أو رد أصل المبالغ للمتضررين.

وعلى الفور تم تشكيل فريق للبحث والتحرى حول الواقعة وملابساتها، بإشراف العميد ياسر ذهنى رئيس المباحث الجنائية، وتم رصد المتهم وضبطه وتبين أنه مهندس ميكانيكى ومقيم بمدينة بركة السبع.

وأكدت التحريات قيام المتهم خلال الفترة من بداية عام 2013 وحتى الآن بتلقى مبالغ مالية من المواطنين قدرها 6 ملايين جنيه، ولم يقم المتضررون بالإبلاغ عنه أملا فى الحصول على أموالهم بالطرق الودية، حيث أوهمهم المتهم بتوظيف الأموال واستثمارها فى مجال التوريدات العمومية والمقاولات العامة من خلال شركة توريدات ومقاولات عامة، وأوضحت التحريات أن المتهم أوهم عملاءه بإعطائهم أرباحا 30% سنويًا، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح، وأورد أصل المبالغ بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع، وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 2 أحوال لسنة 2016 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ومن القضايا الهامة أيضًا، ضبط عاطل لانتحاله محمد حمدى الجيزاوى 28 عامًا – دبلوم صنايع - أثناء تردده على مكتب الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التعليم بالمنوفية لاستخراج أوراق خاصة به وبأقاربه وعدد من المواطنين مدعيًا أنه عضو بهيئة الرقابة الإدارية وإبرازه كارنيه بذلك، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على أكثر من كارنيه منسوب باسمه لعمله بالرقابة الإدارية ووزارة الدفاع وطالب بكلية الحقوق بجامعة المنوفية وفلاشة كمبيوتر، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابة الواقعة، وبالعرض على النيابة تقرر حبسه على ذمة التحقيق، تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 11794 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2016 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتم ضبط "شريف م ع" ومقيم بمدينة منوف، وذلك لقيامه بالنصب على 5 مواطنين فى مبلغ مالى٣ ملايين و٤٠٠ ألف جنيه بدعوة توظيف أبنائهم وتشغيلها فى العقارات، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتابع أنه تم ضبط مهندس ميكانيكى، وذلك لقيامه بالنصب على ٤ مواطنين فى مبلغ مالى ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنيه بحجة استثمارها فى مجال المقاولات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث الأموال العامة بالمنوفية من ضبط مستريح جديد نصب على 3 مواطنين فى مبلغ مالى 3 ملايين 450 ألف جنيه بدعوى إنشاء شركة حاسب آلى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأضاف رئيس مباحث الأموال العامة بالمنوفية نعمل على قدم وساق من أجل حماية المواطنين من النصب والاحتيال.