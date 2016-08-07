مران الأهلي – ظهور ملامح تشكيل نهائي الكأس.. معلول قد يكون جناحا

ظهرت ملامح للتشكيل الذي سيخوض به مارتن يول المدير الفني للأهلي لقاء القمة أمام الزمالك غدا الاثنين.

الزمالك والأهلي سيتواجهان من أجل لقب كأس مصر، الزمالك من أجل لقبه الرابع على التوالي والأهلي من أجل كأس غائبة منذ 2007.

مراسل FilGoal.com كان حاضرا في أخر مران للفريق قبل القمة المرتقبة، وفيه ظهر اتجاه لدى مارتن يول لإشراك صبري رحيل في مركز الظهير الأيسر خلف جناح أيسر قد يكون التونسي علي معلول.

وضمت مجموعة الأساسيين خلال المران كل من أحمد عادل عبد المنعم حارسا، مدعوما بخط دفاع ضم رامي ربيعة وسعد سمير وأحمد فتحي وصبري رحيل.

في وسط الملعب، ضمت المجموعة كل من حسام عاشور وحسام غالي ووليد سليمان ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد. وضم يول معلول لهذه المجموعة لفترة قبل أن يتدرب مع مجموعة أخرى لفترة أخرى قبل أن يعيده لمجموعة الأساسيين.

المهاجم

من خلال المران اتجه يول للاعتماد على عمرو جمال ولكن في الوقت نفسه يظل مروان محسن وعماد متعب في حسابات المدرب الهولندي.