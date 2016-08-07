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أمير الكويت يستقبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

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أمير الكويت يستقبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أمير الكويت يستقبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن
الكويت(أ ش أ)

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان ظهر اليوم الأحد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد حيث قدم الشكر للأمير على استضافة الكويت لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية، معربا عن تقديره لدوره الرائد فى احتضان المشاورات للوصول إلى الاستقرار والتوافق وإنهاء النزاع فى اليمن.

وأكد أمير الكويت على ضرورة مواصلة المشاورات بين الأطراف اليمنية لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة والسلام المنشود والذى يحفظ لليمن أمنه واستقراره وسلامة شعبه ووحدة أراضيه.

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