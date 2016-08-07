توسيع خدمة العبرة لزيادة مشاهدي عروض نافورة بحيرة دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي توسيع خدمة العبرة ببحيرة دبي بمنطقة برج خليفة من خلال إطلاق محطة برج بلازا لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الركاب لمشاهدة عروض نافورة البحيرة.

وأوضح منصور الفلاسي مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة أن إطلاق محطة برج بلازا للعبرة الكهربائية يهدف إلى استقطاب أكبر عدد من مرتادي العبرة للاستمتاع بالعروض الكرنفالية والبانورامية لبحيرة دبي بمنطقة برج خليفة.

ولفت إلى أن عدد الرحلات التي تمت عبر محطة برج بلازا بلغ 478 رحلة منذ إطلاقها بينما وصل عدد الركاب إلى 1565 راكبا في حين يجري العمل الآن على افتتاح محطة جديدة لخدمة نزلاء فندق "ذا بالاس" لمشاهدة عروض النافورة عن قرب بعيدا عن زحمة الجمهور .

وأكد أن إدارة النقل البحري بالهيئة تعمل دائما على إطلاق مبادرات تهدف إلى تغيير وتطوير ثقافة المجتمع بشرائحه كافة تجاه استخدام وسائل النقل البحري .

ونوه الفلاسي إلى أن العبرات تعمل من 6 مساء وحتى 11 ليلا طيلة أيام الأسبوع ومنها ما يتسع لـ 7 ركاب وأخرى لـ 9 ركاب وبقيمة 65 درهما للشخص الواحد .

وأضح أن عروض نافورة بحيرة دبي تلقى إقبالا كبيرا نظرا للجماليات والمتعة البصرية التي تصاحب تلك العروض مما يستلزم توسيع شبكة خط العبرة.