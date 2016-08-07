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جامعة دمياط تبحث إنشاء كلية للتمريض والعلوم الطبية التطبيقية

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جامعة دمياط تبحث إنشاء كلية للتمريض والعلوم الطبية التطبيقية جامعة دمياط تبحث إنشاء كلية للتمريض والعلوم الطبية التطبيقية
دمياط - معتز الشربينى

وافقت جامعة دمياط على  استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء كلية التمريض، وقال الدكتور ممدوح نعمة الله القائم بأعمال رئيس الجامعة لـ"اليوم السابع" أنه تقرر تخصيص 4 معامل بالمرحلة الأولى لإنشاءات الجامعة، وكذلك بحث تخصيص اعتماد مالى لإنشاء 4 معامل، ندب الدكتورة ناهد فكرى حسن – الأستاذ المساعد بكلية التمريض – جامعة المنصورة لاستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس وإنشاء كلية التمريض.

كما تبحث الجامعة المقترح المقدم من الدكتور طارق أبو المعاطى – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لإنشاء كلية "العلوم الطبية التطبيقية"، على أن يتولى نائب رئيس الجامعة إعداد الدراسة اللازمة بذلك.

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