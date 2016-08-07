جامعة دمياط تبحث إنشاء كلية للتمريض والعلوم الطبية التطبيقية

وافقت جامعة دمياط على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء كلية التمريض، وقال الدكتور ممدوح نعمة الله القائم بأعمال رئيس الجامعة لـ"اليوم السابع" أنه تقرر تخصيص 4 معامل بالمرحلة الأولى لإنشاءات الجامعة، وكذلك بحث تخصيص اعتماد مالى لإنشاء 4 معامل، ندب الدكتورة ناهد فكرى حسن – الأستاذ المساعد بكلية التمريض – جامعة المنصورة لاستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس وإنشاء كلية التمريض.

كما تبحث الجامعة المقترح المقدم من الدكتور طارق أبو المعاطى – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لإنشاء كلية "العلوم الطبية التطبيقية"، على أن يتولى نائب رئيس الجامعة إعداد الدراسة اللازمة بذلك.