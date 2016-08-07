رئيس مركز بئر العبد بشمال سيناء: تواصل أعمال إنشاء المرافق الخدمية

تتواصل فى مركز بئر العبد بشمال سيناء، أعمال إنشاء مرافق خدمية داخل المدينة ومختلف قرى المركز، وقال عدلى اليمانى رئيس مركز ومدينة بئر العبد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم اعتماد 30 مليون جنيه خطة للمشروعات بالمركز هذا العام إضافة إلى خطة إضافية 12 مليون جنيه.

وأوضح اليمانى أن من بين المشروعات الخدمية التى تم الانتهاء من إنشائها، مقر السوق الأسبوعى، وموقف سيارات داخلى، وبين المدن فى حى الغزلان جنوب الطريق الدولى ضمن نطاق مدينة بئر العبد.

وتم إنشاء الوحدة المحلية الخاصة بقرية العقايلة، وشراء 7 سيارات لخدمة أعمال النظافة والكسح، وتركيب 13 محول كهرباء بمناطق مختلفة للقضاء على مشاكل ضعف التيار وتركيب كشافات إنارة، واستبدال أسلاك شبكات متهالكة .

وقال رئيس مركز ومدينة بئر العبد إنه تم رفع كفاءة 70% للطريق الدولى، ضمن تحسين مستوى الطريق الدولى العريش القنطرة المار بنطاق مركز بئر العبد، وللحد من حوادث السير على الطريق.

وأشار رئيس مركز ومدينة بئر العبد إلى أن الخطة الخدمية القادمة تتضمن استكمال طريقين رئيسيين بالمركز وهما طريق "تفاحة المحمم" وطريق "الشوحط بالوظة"، واستكمال باقى أعمال الطريق الدولى، ودعم شبكات المياه فى القرى والمدينة بنحو 25 كيلو لتحسين أوضاع وصول المياه للمناطق السكنية كافة.