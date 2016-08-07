ننشر صور مشاركة الرئيس السيسي بجنازة "زويل" العسكرية

ينشر "اليوم السابع" صور مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، فى الجنازة العسكرية التى أقيمت لتشييع جثمان العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة.

وقدم الرئيس السيسي، واجب العزاء لأسرة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل عقب انتهاء مراسم الجنازة العسكرية، التى شارك فيها مجموعة من كبار مسئولى الدولة ورجال القوات المسلحة، أبرزهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والفريق صدقى صبحى وزير الدفاع، والدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، والجراح العالمى مجدى يعقوب.

وكان الدكتور أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء قد وافته المنيه عن عمر يناهز 70 عاماً فى الولايات المتحدة الأمريكية، ووصل الجثمان إلى مصر أمس السبت.