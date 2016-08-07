أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر صور مشاركة الرئيس السيسي بجنازة "زويل" العسكرية

Google+ Print
ننشر صور مشاركة الرئيس السيسي بجنازة "زويل" العسكرية ننشر صور مشاركة الرئيس السيسي بجنازة "زويل" العسكرية
محمد الجالى

 

ينشر "اليوم السابع" صور مشاركة الرئيس عبد الفتاح ، صباح اليوم الأحد، فى الجنازة العسكرية التى أقيمت لتشييع جثمان العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة.

وقدم الرئيس السيسي، واجب العزاء لأسرة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل عقب انتهاء مراسم الجنازة العسكرية، التى شارك فيها مجموعة من كبار مسئولى الدولة ورجال القوات المسلحة، أبرزهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والفريق صدقى صبحى وزير الدفاع، والدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، والجراح العالمى مجدى يعقوب.

وكان الدكتور أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء قد وافته المنيه عن عمر يناهز 70 عاماً فى الولايات المتحدة الأمريكية، ووصل الجثمان إلى أمس السبت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... الشيوخ هم من يقودون مصر حالياً

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... الشيوخ هم من يقودون مصر حالياً

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية