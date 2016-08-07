أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صور.. ضبط بندقيتين بمخزن سري في سيارة بنفق الشهيد أحمد حمدي

Google+ Print
ضبط بندقيتين بمخزن سري في سيارة بنفق الشهيد أحمد حمدي

ضبط بندقيتين بمخزن سري في سيارة بنفق الشهيد أحمد حمدي

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط شخصان يستقلان سيارة نصف نقل حال عبورهما نفق الشهيد أحمد حمدى وبحوزتهما 2 بندقية خرطوش داخل مخزن سرى بصندوق السيارة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأحد: “أثناء قيام الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بأعمال التأمين لنفق الشهيد أحمد حمدى تمكنت من ضبط السيارة رقم (ص و ط 385 ) نصف نقل قيادة ” بيشوى . ن . ت ” مواليد 1987 ، ومقيم بمحافظة أسوان ، وبصحبته ” سامى . ع . ع ” حال قدومهما لعبور النفق من الجهة الغربية، وبتفتيش السيارة تم ضبط ( 2 بندقية خرطوش ، 5 طلقات نارية ) داخل مخزن سرى مُعد خصيصاً بصندوق السيارة.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة”.

ضبط بندقيتين بمخزن سري في سيارة بنفق الشهيد أحمد حمدي

المتهمان

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا