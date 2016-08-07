صور.. ضبط بندقيتين بمخزن سري في سيارة بنفق الشهيد أحمد حمدي

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط شخصان يستقلان سيارة نصف نقل حال عبورهما نفق الشهيد أحمد حمدى وبحوزتهما 2 بندقية خرطوش داخل مخزن سرى بصندوق السيارة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأحد: “أثناء قيام الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بأعمال التأمين لنفق الشهيد أحمد حمدى تمكنت من ضبط السيارة رقم (ص و ط 385 ) نصف نقل قيادة ” بيشوى . ن . ت ” مواليد 1987 ، ومقيم بمحافظة أسوان ، وبصحبته ” سامى . ع . ع ” حال قدومهما لعبور النفق من الجهة الغربية، وبتفتيش السيارة تم ضبط ( 2 بندقية خرطوش ، 5 طلقات نارية ) داخل مخزن سرى مُعد خصيصاً بصندوق السيارة.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة”.