التموين تواصل حملات توعية المستهلك بالمحافظات

أكد صالح عبد الله حسين وكيل وزارة التموين بالمحافظة على استمرار حملات توعية المستهلك بالمراكز والقرى المختلفة، للوقوف على صلاحية السلع الغذائية وطرق اكتشاف العيوب والدرجة الثانية للسلع غير الغذائية، بالإضافة الى توعية التجار بعدم شراء السلع الغذائية مجهولة المصدر والغير مدون عليها بيانات الصلاحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى جهود ادارة حماية المستهلك برئاسة المهندس سليم نخله حنس ومكاتبها المنتشرة بالادارات المختلفة على مستوى المراكز من خلال إعداد نشرات التوعية وتوزيعها على المحال والجمعيات الاستهلاكية، بالإضافة إلى الإشراف على توزيع البوتاجاز والمواد البترولية، بالاشتراك مع الرقابة التجارية وتوزيع نشرات الوزارة الارشادية عن فوائد الاعشاب والنباتات الطبيعية والتعرف على انماط المستهلك وسلوكه وطرق حفظ السلع الغذائية وتخزينها التخزين السليم والمرور على المحلات العامة والانشطة التجارية المختلفة فى الاسواق وفى حالة ثبوت مخالفة تموينة يتم كتابة التقارير اللازمة وعرضها على الاجهزة الرقابية لاتخاذ اللازم فى حينه وتحقيق شكاوى المواطنين .

وقال سليم نخله مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين أسيوط ان الادارة تعاملت خلال الشهر الماضي مع 20 شكوى من مواطنين تم ازالة اسبابها تضمنت استبدال منتجات والزام شركات صيانه باصلاح الات كهربائية في الضمان واستبدال قطع غيار.

وأضاف صالح أنه تم تحرير 17 قضية تموينية مختلفة بالاشتراك مع اجهزة الرقابات المختلفة خلال شهر بالتنسيق مع ادارة حماية المستهلك ودراسة 20 شكوى للمواطنين بمختلف القرى باستبدال بعض السلع والاجهزة واعمال الصيانات المختلفة المتعلقة بعمليات البيع والشراء بالمحلات والاسواق وتمت ازالة اسباب الشكوى .