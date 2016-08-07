أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

التموين تواصل حملات توعية المستهلك بالمحافظات

Google+ Print
التموين تواصل حملات توعية المستهلك بالمحافظات التموين تواصل حملات توعية المستهلك بالمحافظات

الدكتور خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية

أكد صالح عبد الله حسين وكيل وزارة التموين بالمحافظة على استمرار حملات توعية المستهلك بالمراكز والقرى المختلفة، للوقوف على صلاحية السلع الغذائية وطرق اكتشاف العيوب والدرجة الثانية للسلع غير الغذائية، بالإضافة الى توعية التجار بعدم شراء السلع الغذائية مجهولة المصدر والغير مدون عليها بيانات الصلاحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى جهود ادارة حماية المستهلك برئاسة المهندس سليم نخله حنس ومكاتبها المنتشرة بالادارات المختلفة على مستوى المراكز من خلال إعداد نشرات التوعية وتوزيعها على المحال والجمعيات الاستهلاكية، بالإضافة  إلى الإشراف على توزيع البوتاجاز والمواد البترولية، بالاشتراك مع الرقابة التجارية وتوزيع نشرات الوزارة الارشادية عن فوائد الاعشاب والنباتات الطبيعية والتعرف على انماط المستهلك وسلوكه وطرق حفظ السلع الغذائية وتخزينها التخزين السليم والمرور على المحلات العامة والانشطة التجارية المختلفة فى الاسواق وفى حالة ثبوت مخالفة تموينة يتم كتابة التقارير اللازمة وعرضها على الاجهزة الرقابية لاتخاذ اللازم فى حينه وتحقيق شكاوى المواطنين .

وقال سليم نخله مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين أسيوط ان الادارة تعاملت خلال الشهر الماضي مع 20 شكوى من مواطنين تم ازالة اسبابها تضمنت استبدال منتجات والزام شركات صيانه باصلاح الات كهربائية في الضمان واستبدال قطع غيار.

وأضاف صالح أنه تم تحرير 17 قضية تموينية مختلفة بالاشتراك مع اجهزة الرقابات المختلفة خلال شهر بالتنسيق مع ادارة حماية المستهلك ودراسة 20 شكوى للمواطنين بمختلف القرى باستبدال بعض السلع والاجهزة واعمال الصيانات المختلفة المتعلقة بعمليات البيع والشراء بالمحلات والاسواق وتمت ازالة اسباب الشكوى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك