شرطة دبي تنقذ طفلة عمرها 14 عاما من تعذيب والدتها

تمكنت شرطة دبي من انقاذ طفلة عمرها 14 عاما من تعذيب والدتها ، وفقا لما أعلنته الشرطة في بيان تلقى موقع " البيان " نسخة منه.

وقالت ليلى شاهمراد رئيس قسم إسعاد المتعاملين في مركز شرطة القصيص ، إن إحدى الفتيات اللواتي تعرّضن لعنف أسري طلبت النجدة من غرفة العمليات بشرطة دبي، لتخليصها من والدتها التي تعتدي عليها بالضرب والتعذيب، وبتحويل الطفلة إلى الطب الشرعي أثبتت الكدمات على جسدها تكرار حالات الضرب والتعذيب، وقد كان للأم سابقة في إساءة معاملتها للفتاة، وبالتحقيق معها اتّضح أنها تعتبر ابنتها حملا ثقيلا ولا تريدها في المنزل على الرغم من أن للأم صبي تقوم برعايته والاهتمام به، فما كان لنا سوى متابعة الفتاة وإرسالها إلى مؤسّسة دبي لرعاية النساء والطفولة."

وقالت " ليلى " إن مثل هذه الحالات ينبغي أن تتولّاها النساء فهن الأقدر على التعامل مع العنصر النسائي، كما أن الأطفال سيشعرون بالراحة والاطمئنان للحديث عن وضعهم وما يتعرضون له من عنف أو إساءة أو تعذيب.

من جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تقدّموا ببلاغات إلى مكتب التواصل مع الضحيّة في مركز شرطة القصيص خلال النصف الأول من العام الحالي 4374 بلاغاً، منهم 20 زيارة إلى موقع الضحايا التي اختلفت بين الجنائيّة والمروريّة، مؤكّدة أن القسم معني بإجراء مكالمات للتواصل مع الضحايا ومتابعة حالاتهم والاطمئنان على وضعهم.

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