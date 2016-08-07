جثمان الدكتور أحمد زويل يوارى الثرى في مقابر أسرته بمدينة أكتوبر

ووري جثمان العالم المصري الجليل أحمد زويل الثرى، حيث دفن في مقابر أسرته بمدينة السادس من أكتوبر وسط حضور زوجة الفقيد وأسرته، وعدد من الشخصيات العامة وطلابه والعاملين في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وشيع العشرات من الطلاب والمواطنين في وقت سابق اليوم جثمان العالم الدكتور أحمد زويل من مقر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا”في جنازة شعبية ، وذلك عقب الجنازة العسكرية التى تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة من مسجد المشير طنطاوى.

ووصل جثمان العالم المصري الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 إلى مطار القاهرة أمس السبت قادمًا من الولايات المتحدة التي توفي بها يوم الثلاثاء الماضي عت عمر ناهز 70 عامًا.