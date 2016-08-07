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المطرب البريطاني «ستينج» يغني للاجئين

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المطرب البريطاني «ستينج» يغني للاجئين المطرب البريطاني «ستينج» يغني للاجئين

ستينج

يعود المطرب البريطاني العالمي”ستينج” بقوة للساحة الفنية حيث يصدر ألبومًا جديدًا في الحادي عشر من نوفمبر القادم بعد غياب 3 سنوات – حيث صدر آخر ألبوماته عام 2013 – ويتناول الأحداث الجارية والحالية مثل مشكلة اللاجئين والتغيرات المناخية.

وأشار ستينج إن الألبوم الجديد هوالحادي عشر له ويحتوي على أغنية بعنوان” إنشاء الله” وهي تتحدث عن مشكلة اللاجئين في آوروبا وأخرى بعنوان “وان فاين داي” تحذر من التغيرات المناخية ومن تزايد أعداد المهاجرين بسبب النزاعات المسلحة حسب الموقع الإلكتروني الفرنسي” بوتان.نيت”-.

وأضاف الموقع أن “ستينج” يقوم حاليًا بجولة غنائية مع المطرب الإنجليزي”بيتر جابريال” في أوروبا وكندا وأمريكا يقوم خلالها بغناء أجمل ألبوماته وألحانه.

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