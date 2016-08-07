الداخلية: تسريب غاز وراء سماع دوى انفجار بالدرب الأحمر

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بأن مديرية أمن القاهرة تلقت صباح اليوم بلاغا بسماع دوى انفجار داخل العقار رقم (15 أ) حارة صابر من حوش الشرقاوى بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

وقال مسئول المركز – في بيان صادر اليوم الاحد – إنه تبين حدوث تسرب غاز من سخان بشقة كائنة بالطابق الثالث بالعقار المشار إليه , ولدى قيام أحد أفراد الأسرة من قاطنيها بإضاءة مصباح بها حدثت خلخله هوائية وانفجار غازي أدى إلى تهدم أحد حوائطها وحائط الشقة التي تعلوها، مما أسفر ذلك عن إصابة المدعو محمد مرسى على وثلاثة من أفراد أسرته بكدمات وحروق، كما أصيب اثنان من المواطنين من قاطنى الشقة العلوية بكدمات وسحجات.

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج ..والتنسيق مع الجهات المعنية لإخلاء المنزل احترازيا لحين التأكد من سلامته.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أ ش أ