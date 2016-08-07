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«داعش» ينشر صورا لمعدات عسكرية استولى عليها من جندي أمريكي بأفغانستان

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«داعش» ينشر صورا لمعدات عسكرية استولى عليها من جندي أمريكي بأفغانستان «داعش» ينشر صورا لمعدات عسكرية استولى عليها من جندي أمريكي بأفغانستان

أرشيفية

أعلنت عناصر تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في أفغانستان أنها استولت على معدات عسكرية أمريكية متعددة كانت في حوزة جندي أمريكي.

وأشارت وكالة الأنباء الأفغانية الرسمية “خامه برس” اليوم الأحد إلي أن عناصر تنظيم “داعش” نشرت علي الإنترنت صورا تظهر المعدات العسكرية التي قالوا إنهم استولوا عليها إلى جانب بطاقة هوية لجندي أمريكي يدعى ريان جي لارسون، مؤكدين أنهم استولوا على تلك المعدات العسكرية بعد تصديهم لهجوم مشترك شنته القوات الأمريكية والأفغانية ضد التنظيم في إقليم نانجرهار.

يأتي ذلك بعدما أكد مسئولون بالتحالف الدولي ضد “داعش” إصابة 5 جنود أمريكيين خلال عملية عسكرية مشتركة ضد التنظيم في نانجرهار أواخر الشهر الماضي.

وفي سياق متصل, أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم مقتل 6 من عناصر “داعش” وإصابة اثنين آخرين في غارة جوية جديدة على نانجرهار, وذلك دون أن توضح ما إذا كانت الغارات
> نفذتها القوات الأفغانية أو الأمريكية المتواجدة في أفغانستان.

وتأتي الغارة الأخيرة في إطار العمليات الجارية لطرد مقاتلي تنظيم “داعش” من مناطق تواجده في نانجرهار, إذ تشن القوات الأمريكية والأفغانية هجمات دورية ضد مواقع التنظيم
> في الإقليم.

أ ش أ

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