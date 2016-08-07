السيطرة على حريق شقة سكنية بمساكن عثمان بالواحات دون وقوع إصابات

تمكنت قوات الدفاع المدنى بالجيزة، اليوم الأحد، من إخماد حريق بشقة سكنية بشارع مساكن عثمان بطريق الواحات، دون وقوع أى إصابات، حيث تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد النيران، وأمر اللواء هشام العراقى مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بإخطار النيابة العامة للتحقيق.

تعود الواقعة عندما ورد بلاغ للواء أسامة شعبان مدير الحماية المدنية بالجيزة، من شرطة النجدة، مفاده نشوب حريق بشقة بطريق الواحات، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران.

وانتقل اللواء هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء وعدد من الضباط والأمناء وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق لإخماد النيران، وقام رجال الإطفاء بمحاصرة النيران من الاتجاهات كافة، ومنع انتقال النيران لباقى أجزاء العقار، وبالفعل تمت السيطرة على الحريق دون إصابات.