أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق شقة سكنية بمساكن عثمان بالواحات دون وقوع إصابات

Google+ Print
السيطرة على حريق شقة سكنية بمساكن عثمان بالواحات دون وقوع إصابات السيطرة على حريق شقة سكنية بمساكن عثمان بالواحات دون وقوع إصابات
كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت قوات الدفاع المدنى بالجيزة، اليوم الأحد، من إخماد حريق بشقة سكنية بشارع مساكن عثمان بطريق الواحات، دون وقوع أى إصابات، حيث تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد النيران، وأمر اللواء هشام العراقى مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بإخطار النيابة العامة للتحقيق. 

 

تعود الواقعة عندما ورد بلاغ  للواء أسامة شعبان مدير الحماية المدنية بالجيزة، من شرطة النجدة، مفاده نشوب حريق بشقة بطريق الواحات، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران.

 

وانتقل اللواء هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء وعدد من الضباط والأمناء وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق لإخماد النيران، وقام رجال الإطفاء بمحاصرة النيران من الاتجاهات كافة، ومنع انتقال النيران لباقى أجزاء العقار، وبالفعل تمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365