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المشدد 3 سنوات لمتهم وبراءة 5 في إعادة إجراءات محاكمتهم بـ«أحداث الإسماعيلية»

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المشدد 3 سنوات لمتهم وبراءة 5 في إعادة إجراءات محاكمتهم بـ«أحداث الإسماعيلية» المشدد 3 سنوات لمتهم وبراءة 5 في إعادة إجراءات محاكمتهم بـ«أحداث الإسماعيلية»

محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة – أرشيفية

أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، حكمها على 7 متهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ” أحداث الإسماعيلية”.

وكان قد صدر بحق المتهمون حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، ومن بينهم محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، و35 آخرين من قيادات الجماعة .

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات بحق المتهم محمد السيد شحاتة محمد.

كما قضت ببراءة كل من:” إيهاب ممدوح أحمد يعقوب، سالم نصار سالم نصار، محمود علي محمود سليمان، عبد الرحمن إبراهيم الرفاعي أمين – حدث – بسيوني الدسوقي مصطفى حسين”، فيما اعتبرت المحكمة الحكم الصادر بحق المتهم دهشان محمد سليمان محمد إسماعيل بالسجن المؤبد الغيابي ساري حتي يطلع دفاعه على أوراق القضية، وألزمت المحكمة المتهم عبد الرحمن بالتضامن مع باقي المتهمين بدفع قيمة الممتلكات التي قاموا باتلافها .

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، عضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان، وائل عمر الشحات، وبحضور محمد حجازي، وكيل النيابة، وبسكرتارية محمد عبد الستار، عزب عباس عزب، وسعيد صديق.

 

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