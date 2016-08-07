النيابة تأمر بتشريح جثة عامل لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار بالجيزة

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، بتشريح جثة عامل ودفنه، تم العثور على جثته بترعة المريوطية، وتبين إصابته بصعق كهربائى أثناء مشاركته فى التنقيب عن الآثار، ما دفع شركاءه للتخلص من جثته، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بترعة المريوطية فى البدرشين، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الجثة لعامل يدعى "عمرو.ع"، وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء مشاركته بصحبة عدد من الأشخاص فى التنقيب عن الآثار داخل عقار بالبدرشين أصيب بصعق كهربائى من موتور كهربائى لرفع المياه، نتج عنه مفارقته الحياة.

وكشفت التحريات أن شركاءه فى التنقيب عن الآثار تخلصوا من جثته بترعة المريوطية، وتبين أنهم كل من "سيد.ا" ونجله "وائل" و"أحمد.ف" و"عبدالباسط.ا" و"محمد.م" وعبدالخالق.ج"، وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.