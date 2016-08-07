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حبس زوجة بالشرقية 4 أيام بتهمة قتل زوجها بدس مواد مخدرة له بالطعام

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حبس زوجة بالشرقية 4 أيام بتهمة قتل زوجها بدس مواد مخدرة له بالطعام حبس زوجة بالشرقية 4 أيام بتهمة قتل زوجها بدس مواد مخدرة له بالطعام
الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة كفر صقر بالشرقية، برئاسة محمد الباز، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس الزوجة المتهمة بقتل زوجها بدس مواد مخدرة ومنشطات جنسية له فى الطعام، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

 

وتلقى اللواء رضا طبيلة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد ببلاغ من أحد الأشخاص يتهم زوجة شقيقته "أحمد ف م" 45 سنة عامل وتدعى "هـ ع " 40 سنة ومقيمة بناحية دوش التابعة لقرية حانوت مركز كفر صقر، بالتسبب فى وفاته، وذلك بعد شهر ونصف من دفنه، وتمكن ضباط مباحث كفر صقر من ضبط الزوجة وعرضها على النيابة.

 

وكشفت التحقيقات التى قام بها الرائد هيثم حجازى رئيس مباحث كفر صقر، ومعاونيه النقيبين محمود مصطفى وأحمد بدوى، عن وقوع تسجيلات صوتية بالصدفة فى يد أحد الأشخاص، تدين سيدة بقتل زوجها، فتقدم بها إلى مركز الشرطة.

 

وتبين من التحقيقات، أن  " أحمد ف م " 45 سنة يعمل بدولة الأردن، منذ سنتين، علم بسوء سمعة زوجته، فعزم على العودة إلى ، من أجل أن ينهى علاقته بها رسميا ويطلقها، وعندما علمت الزوجة بذلك، اتصلت بمحامية بمركز كفر صقر، وطلبت منها أن تساعدها فى نقل أوراق حيازة الأرض الزراعية والمنزل من اسم زوجها إليها، دون علم المحامية بسوء نية الزوجة، وعندما عاد الزوج، عزم على طلاق زوجته، لكنه قرر أن يعطيها فرصة أخيرة، من أجل أبنائه.

 

وأمام محمد الباز مدير نيابة كفر صقر، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اعترفت الزوجة بارتكاب الواقعة، حيث قالت إنها بدأت تشييع بين أفراد عائلة زوجها أنه يتعاطى مواد مخدرة ومنشطات جنسية بكثرة، حتى تظهر زوجها بصورة سيئة، فى الوقت الذى كانت قد اتفقت مع شخص تربطها به علاقة عاطفية، على التخلص منه، رافضة ذكر اسم الشخص الذى تربطها به علاقة عاطفية، فى التحقيقات، لكنها اعترفت أنها أعطت لزوجها العقاقير المخدرة والمنشطات الجنسية فى الطعام والعصير أكثر من مرة، والتى كانت تحصل عليها من الشخص الذى رفضت الإفصاح عنه.

 

وتبين بعد تفريغ إحدى المكالمات المسجلة، أنها كانت تتحدث معه قبل لحظات من وفاة زوجها، حيث شاهدت زوجها فى حالة إعياء شديدة لأن المخدر قد توغل فى جسمه بكثرة وكانت تسأله عن كيفية التصرف معه، فطلب منها أن تضع فوطة على فمه حتى تكتم أنفاسه.

 

وبعد وفاة الزوج، ادعت أن الوفاة طبيعة، وكان ذلك فى منتصف شهر رمضان الماضى، ومنذ يومين ظهرت مكالمات مسجلة عن طريق الصدفة بينها وبين الشخص الذى تربطها به علاقة عاطفية، فتبين أنها وراء مقتل زوجها بدس المخدر له فى الطعام، لتقرر النيابة حبسها 4 أيام.

 

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مصر 365

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