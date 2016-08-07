أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الفريق العالمى «كايرو ستيبس» يستعد لمشروع غنائى وحفلين مع الجزائرية «سعاد ماسى»

Google+ Print
الفريق العالمى «كايرو ستيبس» يستعد لمشروع غنائى وحفلين مع الجزائرية «سعاد ماسى» الفريق العالمى «كايرو ستيبس» يستعد لمشروع غنائى وحفلين مع الجزائرية «سعاد ماسى»

كتب_مصطفى حمزة

يستعد الفريق العالمى “كايرو ستيبس” بقيادة الموسيقار المصرى باسم درويش،لتقديم مشروع غنائى جديد مع المطربة الجزائرية سعاد ماسى، بالإضافة لحفلين بالقاهرة.

درويش قال فى تصريح خاص لو كالة أنباء “”ONA”،هو مشروع “نوستالجيا” تقوم من خلاله الفرقة بتقديم توزيع موسيقى جديد لآفضل ما قدمته الفنانة سعاد ماسى فى العشر سنوات الأخيرة،كما نستعد لإحياء حفلين معها يوم 7و8 بدار الأوبرا المصريه.

يذكر أن الفريق خاض مؤخرا أكثر من مشروع غنائى مع الفنان محمد منير، بالإضافة لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء ، منهم على الحجار ،مروة ناجى، على الهلباوى، الشيخ زين محمود ، المرنم ماهر فايز ،وعازفة الفلوت الدكتورة ايناس عبدالدايم

 “كايرو ستيبس” هي فرقة عالمية تم تأسيسها سنة 2002 كتعاون ما بين عازف العود المصري” باسم درويش” و الالماني “ماثياس فراي”،و تبلور المعني العالمي لموسيقي “كايرو ستيبس” تحت اشراف المايسترو و عازف البيانو “سبيستيان مولير شربسدورف”.

وتسعي الفرقة الي الدمج ما بين الامزجة الموسيقة المختلفة من جميع انحاء العالم مع الموسيقي المصرية والعربية،صدر لها ألبوم تحت عنوان “إرابيسكان” بمشاركة ٣٠ موسيقي من الهند، العراق ،ألمانيا، السودان ،تونس، ، وضم نصوص من ديوان “أبن الفارض”، أشعار بالعامية المصرية للشاعر محمود رضوان، والنوبية للشاعر جمال شريف الذى شارك ايضا بالغناء مع الفنان أحمد سلام ،والعراقية ريتا ويليام ،والتونسه صوفيا.

كما ضم الألبوم ١٤ مقطوعة من تأليف المؤلفان المصري باسم درويش ، الألماني رالف فالنتينو، بمشاركه صوليست البيانو العالمي ماتياس فراي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... الشيوخ هم من يقودون مصر حالياً

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... الشيوخ هم من يقودون مصر حالياً

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية