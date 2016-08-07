الفريق العالمى «كايرو ستيبس» يستعد لمشروع غنائى وحفلين مع الجزائرية «سعاد ماسى»

كتب_مصطفى حمزة

يستعد الفريق العالمى “كايرو ستيبس” بقيادة الموسيقار المصرى باسم درويش،لتقديم مشروع غنائى جديد مع المطربة الجزائرية سعاد ماسى، بالإضافة لحفلين بالقاهرة.

درويش قال فى تصريح خاص لو كالة أنباء “”ONA”،هو مشروع “نوستالجيا” تقوم من خلاله الفرقة بتقديم توزيع موسيقى جديد لآفضل ما قدمته الفنانة سعاد ماسى فى العشر سنوات الأخيرة،كما نستعد لإحياء حفلين معها يوم 7و8 بدار الأوبرا المصريه.

يذكر أن الفريق خاض مؤخرا أكثر من مشروع غنائى مع الفنان محمد منير، بالإضافة لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء ، منهم على الحجار ،مروة ناجى، على الهلباوى، الشيخ زين محمود ، المرنم ماهر فايز ،وعازفة الفلوت الدكتورة ايناس عبدالدايم

“كايرو ستيبس” هي فرقة عالمية تم تأسيسها سنة 2002 كتعاون ما بين عازف العود المصري” باسم درويش” و الالماني “ماثياس فراي”،و تبلور المعني العالمي لموسيقي “كايرو ستيبس” تحت اشراف المايسترو و عازف البيانو “سبيستيان مولير شربسدورف”.

وتسعي الفرقة الي الدمج ما بين الامزجة الموسيقة المختلفة من جميع انحاء العالم مع الموسيقي المصرية والعربية،صدر لها ألبوم تحت عنوان “إرابيسكان” بمشاركة ٣٠ موسيقي من الهند، العراق ،ألمانيا، السودان ،تونس، مصر، وضم نصوص من ديوان “أبن الفارض”، أشعار بالعامية المصرية للشاعر محمود رضوان، والنوبية للشاعر جمال شريف الذى شارك ايضا بالغناء مع الفنان أحمد سلام ،والعراقية ريتا ويليام ،والتونسه صوفيا.

كما ضم الألبوم ١٤ مقطوعة من تأليف المؤلفان المصري باسم درويش ، الألماني رالف فالنتينو، بمشاركه صوليست البيانو العالمي ماتياس فراي.