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إطلاق الأغنية الرسمية لـ "دبي باركس آند ريزورتس"

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إطلاق الأغنية الرسمية لـ "دبي باركس آند ريزورتس" إطلاق الأغنية الرسمية لـ "دبي باركس آند ريزورتس"

أعلن اليوم منتجع "دبي باركس آند ريزورتس"، الذي يتوقع له أن يكون أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط، إطلاق أغنيته الرسمية والتي تحمل عنوان: "كلّ عجائب الكون". وذلك كخطوة أخرى ضمن الحملة المستمرة استعداداً لافتتاح هذه الوجهة الترفيهية في أكتوبر 2016.

وستكون أغنية المنتجع الرسمية هي الموسيقى المصاحبة للفيلم القصير الجديد الذي يلقي الضوء على المنتزهات الترفيهية الثلاثة في منتجع "دبي باركس آند ريزورتس": "موشنجيت دبي"، "بوليوود باركس دبي"، و"ليجولاند دبي"، بالإضافة إلى "ليجولاند ووتر بارك"، وفندق "لابيتا"، و"ريفرلاند دبي"، مجمع المطاعم والترفيه المتكامل الذي يربط أجزاء هذا المنتجع الترفيهي. كما ستَعرض هذه الأغنية برنامج الترفيه الشامل الذي تجري عليه التدريبات في المنتزهات استعداداً للافتتاح، ويمكن مشاهدتها على كل من قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنتجع، ونظام "ice" الترفيهي على متن طيران الإمارات.

وتأتي أغنية المنتجع الرسمية ثمرة لتعاون إبداعي مع الفائز الأسطوري بجائزة الأوسكار آلان مينكن، مؤلف موسيقى الأفلام، وعازف البيانو وصاحب السجل الحافل بالتأليف الموسيقي، وتأليف الموسيقى التصويرية لعشرات أفلام الرسوم المتحركة الأكثر شهرة في العالم. وتروي أغنية المنتزه قصة البهجة والضحكة والدهشة التي تجتمع معاً في "دبي باركس آند ريزورتس".

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