التوصل لعقار جديد قادر على تقليل أعراض الأزمات الربوية الحادة

للمرة الأولى منذ 20 عاما، نجح فريق من الباحثين فى تطوير عقار جديد لعلاج الأزمات الربوية يسهم بصورة كبيرة فى تقليل الأعراض الحادة لهذه النوبات خاصة بين المرضى الذين يعانون من أمراض الرئة.

وكشفت النتائج التوصل لعقار جديد، يمكن أن يقلل إلى حد كبير من أعراض الربو وتحسين وظائف الرئة والحد من الالتهابات، فضلا عن إصلاح بطانة الشعب الهوائية.

قال الدكتور كريس برايتلنج أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة "ليستر" إن العقار الجديد يمكن أن يقلب موازين الطرق العلاجية للربو فى المستقبل القريب.

وقد عكف الباحثون على دراسة وتحليل الآثار المترتبة على التهاب الشعب الهوائية، وذلك عن طريق قياس حمضيات البلغم – لقياس التهاب الخلايا البيضاء التى تزيد فى حالات الربو- ويستخدم لتقييم شدة المرض.

وأظهرت النتائج المتوصل إليها – ونشرت فى العدد الأخير من دورية "لانسيت" للأمراض الصدرية – أن المرضى الذين أخذوا العقار الجديد ممن تراوحت حالاتهم المرضية ما بين المتوسطة والشديدة لوحظ تراجع جدة أعراض الربو بنحو 5,4% فى غضون 12 أسبوعا.

وقد شدد الباحثون على أن هذا العقار الجديد، يمكن أن يساعد فى وقف الهجمات الربوية والوقاية منها، فضلا عن الحد من دخول المستشفيات وتحسين الأعراض المرضية.