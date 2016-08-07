اعتني بجمالك في الأيام الحارة

في هذا الجو الحار لا يفضّل أن نقوم بوضع الكثير من المكياج، فهو سرعان ما سيسيل وسيفسد مظهرك بأكمله، فعليك استبدال الاعتماد على المكياج باتّباع روتين للحفاظ على جمالك الطبيعي، لتكوني أكثر جاذبية، حتى مع تغير المناخ.

إليك هذه النصائح للعناية بجمالك في هذا الصيف الحار:

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أولاً: المكياج

1.اعتني بالحفاظ على رطوبة بشرتك باستمرار، وذلك عن طريق استخدام المرطبات التي تحتوي على حمض الهالورونيك، فهي مثالية للحفاظ على رطوبة البشرة.

2.قومي بوضع كريم واقٍ الشمس، ثم ضعي الكريم التمهيدي كي تضمني حماية بشرتك جيداً من الشمس.

3.قومي باستخدام كريم الأساس السائل، فهو الأنسب في هذا الجو الحار، ووزعيه بالتساوي على بشرتك كي لا يتكتل في مكان واحد.

4.تجنبي وضع الكثير من المكياج أو المكياج بصفة عامة إذا كنت ستذهبين للخارج نهاراً، وإذا كنت لا تريدين الخروج من دون مكياج، فاحرصي على استخدام أنواع المكياج الخالية من الزيوت، كي لا تفسد مظهرك نهاراً، والتي تحتوي على نسبة من واقي الشمس لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة.

5.إذا كنت ترغبين في وضع الماسكارا، احرصي على أن تكون مضادة للماء كي لا تزول وتسبب لك الهالات السوداء حول العينين.

6.احرصي على وضع شرائح من الخيار في الثلاجة باستمرار وتمريرها على بشرتك بعد الرجوع إلى المنزل، لتبريد البشرة وغلق مسامها والشعور بالانتعاش.

ثانياً: الملابس

احرصي على ارتداء الملابس الفضفاضة الفاتحة التي تحافظ على برودة الجسم قدر الإمكان،كما عليك الحرص على ارتداء القبعة عند الخروج في الشمس لحماية وجهك وشعرك من أشعة الشمس.

ثالثاً: الشعر

احرصي دائماً على إبعاد شعرك عن وجهك لتجنب التهاب البشرة، كما أن التسريحات المفضلة هذا الصيف هي الضفائر بأشكالها المختلفة والمميزة مع لفها حول شعرك، وتجنبي ترك الشعر منسدلاً، فسرعان ما سيفسده العرق وتتلفه الحرارة.