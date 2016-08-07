صور.. وزير النقل يتفقد أعمال تحسين ورفع كفاءة محطة طنطا للسكك الحديدية

استقل الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، صباح اليوم الأحد، القطار المتجه من القاهرة إلى طنطا، حيث اطمئن على الخدمة المقدمة للركاب، ونظافة القطار، والتقى بعددٍ من الركاب واستمع إلى مقترحاتهم.

وتفقد الوزير – بحسب بيان – ويرافقه اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، محطة سكة حديد طنطا – لمتابعة أعمال التحسين، رفع كفاءة المحطة، وانتظام العمل – أرصفة المحطة، وشبابيك التذاكر، فيما اطمئن على سهولة حجز تذاكر القطارات، وشدد على العاملين بشبابيك التذاكر بضرورة حسن المعاملة مع الركاب.

وأكد “سعيد”، على ضرورة تقديم خدمة مميزة للركاب، انتظام جداول التشغيل، ونظافة القطارات والمحطات، موجهًا قيادات هيئة السكك الحديدية بتحقيق كافة مطالب المواطنين، ولاسيما التي تخص زيادة عدد القطارات.

كما تفقد الدكتور جلال سعيد، أعمال التحسين والصيانة بالمحطة، ومنها :” تجديد سقف مظلة رصيف المنصورة، تجديد دورات المياه للجمهور، وللمبنى الإداري”، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال التحسين والصيانة في أقرب وقت .

وأوضح الوزير، أنه تم وضع خطة لتطوير منظومة السكك الحديدية، بناءً على إجراء دراسة شاملة لكل عناصر المنظومة، وتحديد الاحتياجات المطلوبة للنهوض بهذا المرفق الحيوي، مضيفًا أن الخطة تشتمل على إصلاح، تطوير، وتحديث كل عناصر المنظومة “قطارات، محطات، إشارات، ومزلقانات”، بالإضافة إلى التدريب المستمر للعنصر البشري باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة.

ولفت إلى أن خطة تحسين وصيانة محطات السكك الحديدية تتم بالتعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووزارة الإنتاج الحربي، وشركات الطرق التابعة للوزارة، حيث يتم إعادة تحسين وصيانة عدد 185 محطة .