«الصحة» تتابع استعدادات مستشفى الزهور لتطبيق نظام «الكايزن» الياباني

كتب : بورسعيد جمال نوفل

تزورإدارة الجودة بوزارة الصحة برئاسة الدكتور علي عبدالعظيم، مستشفي الزهور المركزي، وذلك استعدادًا لزيارة الوفد الياباني خلال الأسبوع الحالي، والتي تستهدف تقييم المستشفي لتطبيق الكايزن.

ويذكر أنه قد تم اختيار مستشفي الزهور، ضمن 5 مستشفيات علي مستوي الجمهورية، لتطبيق الكايزن عن طريق مؤسسة JICA اليابانية.

> وبدء الفريق التابع للإدارة الجودة بوازارة الصحة، بالمرور علي مختلف أقسام المستشفي للتقييم المبدئي تمهيدًا للزيارة المرتقبة، كما كرموا أعضاء الفريق المتميزين بالمستشفي، بشهادات تقدير نظرًا لمجهوداتهم.