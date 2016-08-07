قوات الاحتلال تعتقل صبيًا فلسطينيًا لحيازته مسدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها اعتقلت فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 13 عامًا لحيازته مسدسًا ومشطى ذخيرة فى مدرسة داخلية فى القدس الشرقية المحتلة.

وقالت الشرطة فى بيان “فى إطار مكافحة السلاح غير القانونى، قامت قوات من الشرطة بمداهمة وتفتيش غرفة فتى يبلغ من العمر 13 عاما ونصف من سكان شرقى القدس”، موضحة أنه “خبأ مسدسا وأمشاط ذخيرة فى المؤسسة التربوية العلاجية التى يقيم فيها”.

وبحسب الشرطة، قامت محكمة بعد ذلك بتمديد اعتقال الفتى، دون المزيد من التفاصيل.

ويجري الجيش والشرطة الإسرائيلية منذ أشهر حملة لمصادرة الأسلحة وإغلاق ورش صنع الاسلحة فى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدت موجة العنف فى الأراضى الفلسطينية وإسرائيل منذ أكتوبر الماضى إلى مقتل 219 فلسطينيا برصاص الجيش والشرطة الاسرائيليين خلال مواجهات أو اثر هجمات أو محاولات هجوم استهدفت إسرائيليين، وقتل فى هذه الهجمات 34 إسرائيليا وأمريكيان واريترى وسودانى وفق حصيلة أعدتها فرانس برس.