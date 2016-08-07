اعتذار وتوضيح من اليوم السابع للقراء حول التحديث على الموقع

فى إطار سعى اليوم السابع لإجراء تحديث فى لغة الأدمن لتحقيق سرعة أكبر لدى القراء فى التصفح ، خصوصا على الموبايل والتطبيقات الهاتفية، بهدف توفير طاقة الإنترنت وتحقيق أداء أفضل فى فتح الموضوعات والتعليقات وتسهيل آلية تحميل الأخبار فى صالة تحرير اليوم السابع

ونظرا لأن تحديث لغة الأدمن يجرى فى نفس الوقت الذى يقدم فيه "اليوم السابع" خدمة الأخبار وإمكانية التفاعل مع مختلف المواد على الموقع الإلكترونى ، فإننا نعتذر فى حالة حدوث أى نوع من الارتباك على الصفحة أو عدم ظهور الصور أو بعض تعليقات الأخبار على الموبايل أو أجهزة الكمبيوتر

وإذ يستغرق ضبط نظام التحديث الجديد ما يقرب من أربع إلى ست ساعات أخرى ليكون "اليوم السابع" أكفأ وأسرع وأكثر توفيرا للإنترنت، يمكن للقراء التواصل معنا فى حالة وجود أى شكوى على تطبيقات الهاتف أو الصور وتعليقات الأخبار على الإميل التالى:

complain@youm7.com