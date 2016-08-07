أستراليا تحقق رقمًا قياسيًا وتحصد ذهبية التتابع بأولمبياد ريو

تفوق الفريق الاسترالي بقيادة الشقيقتين كيت وبرونت كامبل على الولايات المتحدة وكندا ليفوز بذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر حرة للسيدات في زمن قياسي امس السبت ويحتفظ باللقب الذي حققه في لندن قبل أربع سنوات، بحسب ما نقلته رويترز.

وسجلت استراليا – التي بدأت عن طريق ايما مكيون ثم سبحت بريتني إلمسلي في المئة متر التالية – ثلاث دقائق و30.65 ثانية لتتفوق على الرقم السابق البالغ ثلاث دقائق و30.98 ثانية والذي تم تسجيله في جلاسجو عام 2014. ونالت الولايات المتحدة الميدالية الفضية وكندا البرونزية.

وجاء الفوز بعد حصول ماك هورتون على ذهبية سباق 400 متر حرة للرجال في بداية حالمة للاستراليين بعد ظهور مخيب للآمال في اولمبياد لندن قبل أربع سنوات عندما حققوا أسوأ حصيلة ميداليات في 20 عاما.

وبعد يوم واحد من منافسات السباحة في ريو ضاعفت استراليا بالفعل عدد الذهبيات التي حققتها في لندن.

وفازت سيدات استراليا بفارق كبير بلغ 1.24 ثانية عن الفريق الامريكي المكون من سيمون مانويل وآبي ويتزيل ودانا فولمر وكاتي ليديكي.

وتصدر الفريق الامريكي حتى منتصف السباق لكن برونت كامبل تفوقت على فولمر في ثالث جزء ومنحت استراليا الصدارة التي حافظت عليها كيت أمام ليديكي.

وحصل الفريق الكندي المكون من ساندرين مينفيل وشانتال فان لاندجيم وتيلور راك وبنيلوبي اوليكسياك على البرونزية متفوقا على هولندا صاحبة فضية اولمبياد لندن والتي قادتها رانومي كرومويدجوجو الحاصلة على ثلاثة ألقاب اولمبية.

وشاركت في الجزء الثالث من السباق مع الفريق الهولندي انجه ديكر في رابع ظهور لها بالاولمبياد والتي تم تشخيص إصابتها بسرطان العنق في فبراير شباط وخضعت لجراحة في مارس آذار.