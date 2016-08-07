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بالصور.. وزير النقل يتفقد أعمال تحسين ورفع كفاءة محطة طنطا للسكك الحديد

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وزير النقل يتفقد أعمال تحسين ورفع كفاءة محطة طنطا للسكك الحديد

وزير النقل يتفقد أعمال تحسين ورفع كفاءة محطة طنطا للسكك الحديد

د. جلال سعيد: جاري تحسين وصيانة ورفع كفاءة 185 محطة .

استقل الدكتور جلال سعيد وزير النقل، صباح اليوم الأحد، أحد القطارات المتجه من القاهرة إلى طنطا حيث اطمئن على الخدمة المقدمة للركاب ونظافة القطار ، والتقى بعدد من الركاب واستمع الي مقترحاتهم.

ثم تفقد الوزير يرافقه اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية محطة سكة حديد طنطا لمتابعة أعمال التحسين ورفع كفاءة المحطة وانتظام العمل بها ، حيث تفقد الوزير أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر واطمئن على سهولة حجز تذاكر القطارات، وشدد على العاملين بشبابيك التذاكر بضرورة حسن المعاملة مع الركاب.

وأكد على ضرورة تقديم خدمة مميزة للركاب وانتظام جداول التشغيل ونظافة القطارات والمحطات ، ثم التقى الوزير عددًا من المواطنين، واستمع إلى مقترحاتهم ، ووجه الوزير قيادات هيئة السكك الحديدية بتحقيق كافة مطالب المواطنين، ولاسيما التي تخص زيادة عدد القطارات.

كما تفقد الدكتور/ جلال سعيد أعمال التحسين والصيانة بالمحطة ( تجديد سقف مظلة رصيف المنصورة وتجديد دورات المياه للجمهور وللمبنى الاداري ) وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من أعمال التحسين والصيانة في أقرب وقت.

وصرح الوزير انه تم وضع خطة لتطوير منظومة السكك الحديدية بناءً على إجراء دراسة شاملة لكل عناصر المنظومة ، وتحديد الاحتياجات المطلوبة للنهوض بهذا المرفق الحيوى، مضيفا أن الخطة تشتمل على إصلاح وتطوير وتحديث كل عناصر المنظومة (قطارات ومحطات وإشارات ومزلقانات)، بالإضافة الى التدريب المستمر للعنصر البشرى باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة، لافتا إلى أن خطة تحسين وصيانة محطات السكك الحديدية تتم بالتعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد ووزارة الإنتاج الحربى وشركات الطرق التابعة للوزارة ، حيث يتم إعادة تحسين وصيانة عدد 185 محطة.

وزير النقل يتفقد أعمال تحسين ورفع كفاءة محطة طنطا للسكك الحديد

وزير النقل يتفقد أعمال تحسين ورفع كفاءة محطة طنطا للسكك الحديد

وزير النقل يتفقد أعمال تحسين ورفع كفاءة محطة طنطا للسكك الحديد

وزير النقل يتفقد أعمال تحسين ورفع كفاءة محطة طنطا للسكك الحديد

 

 

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