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تأجيل للطلبة والعاملين في الجهات العسكرية

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تأجيل للطلبة والعاملين في الجهات العسكرية تأجيل للطلبة والعاملين في الجهات العسكرية

حدد القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية عدد الحالات لمن هم في سن التجنيد، يمكنهم تأجيل الخدمة الوطنية، حيث تؤجل الخدمة وقت السلم لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل، الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله

وتؤجل الخدمة الوطنية للمواطنين الذين لم يتم استيعابهم بالخدمة لدى الجهات المبينة في المادة 6 القانون، وهى«القوات المسلحة والوزارة ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، التي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى» إلى سنوات لاحقة طبقاً للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن، ولا يعفون من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السن المقررة، وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط ألا يتجاوز العمر الأربعين سنة.

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