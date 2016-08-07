ناجي يجيب.. لماذا توترت علاقته بشريف إكرامي؟

أجاب أحمد ناجي مدرب حراس مرمى عن سبب توتر علاقته بشريف إكرامي لاعب الأهلي، مكتفيًا بقوله:"لا أعلم".

وأضاف "شريف سيظل ابني، وسأظل أبيه غصبا عنه، سواء رضي أم لا".

واستدرك عبر قناة سي بي سي "ولكن من غير المقبول، أن يقول شريف إكرامي ما يفترض أن أصرح به لوسائل الإعلام.. عيب".

وتابع "كل مشاكلي مع الجماهير أنني أدافع عن شريف إكرامي، فهو حارس كبير، وسيعود مجددًا لمستواه، وأعلم قدراته جيدا، فهو من القوام الأساسي للمنتخب".

وأوضح أحمد ناجي "إذا كان هناك سوء ظن أو تفاهم، فأنا المسؤول عن شريف وليس العكس، فهو حالة خاصة بالنسبة لي، وأي سوء تفاهم بيننا سيمر دون قلق".

وأتم "على مدار تاريخي 41 عامًا لاعبًا ومدربًا للحراس، لا توجد مشكلة لي مع أحد، وقادر على تسوية أي خلاف".