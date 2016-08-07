مرتضى: أردت حسام البدري مدربا للزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن حديثه مع حسام البدري بشأن تدريب الفريق العام الماضي حين رحل جوزوالدو فيريرا عن القلعة البيضاء.

وقال مرتضى عبر قناة المحور:"البدري من أفضل المدربين المصريين، تحدثت معه العام الماضي بشأن قيادة الزمالك".

وأضاف "البدري أفضل 100 مرة من مارتن يول وفتحي مبروك وعبد العزيز عبد الشافي".

وأردف "المشكلة أن المدرب المصري دائما يحارب في الأهلي أو الزمالك".

وعقب البدري أثناء وجوده بالاستوديو بصحبة إسلام الشاطر فقال:"شرف لي أن يفكر مرتضى منصور في تعييني، لكنني كنت مع المنتخب الأوليمبي وقتها".