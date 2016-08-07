السيسي يغادر مسجد المشير طنطاوي بعد تقدمه الجنازة العسكرية لـ«زويل»

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالتجمع الخامس، بعد تقدمه الجنازة العسكرية للعالم الدكتور أحمد زويل.

وحضر الجنازة عدد من الوزراء ورجال الدولة منهم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس لشؤون المشروعات الاستراتيجية والقومية، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وسامح شكري وزير الخارجية، وحلمي النمنم وزير الثقافة والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، وياسر القاضي وزير الاتصالات، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، والدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، وعدد من الشخصيات العامة والحزبية من أبرزهم عمرو موسى، والدكتور محمد أبو الغار، والدكتور مجدي يعقوب، عضو المجلس الاستشاري لعلماء مصر، وممثلين عن الكنيسة، وقدم السيسي العزاء لأسرة وزوجة ونجل العالم الكبير.