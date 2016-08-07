وزير الرياضة: نهائي الكأس بدون الجماهير.. استمتعوا به أمام التلفاز

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن المباراة النهائية لكأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل بملعب برج العرب في الإسكندرية، ستقام دون حضور جماهيري من الناديين.

وصرح عبد العزيز عبر قناة (صدى البلد) "سنلتزم باللائحة بإقامة نهائي الكأس، ولا أعتقد أنه سيتم السماح بحضور أعداد من الناديين، بل أتمنى أن تسعد الجماهير بمتابعة اللقاء عبر شاشات التليفزيون، والاستوديوهات التحليلية بالقنوات المختلفة".

وأضاف "كانت هناك محاولات لإعادة الجماهير في المباريات الثلاثة الأخيرة للأهلي والزمالك في دوري الأبطال، البداية كانت مبشرة، إلا أن آخر مباراتين للأهلي أمام الوداد، والزمالك أمام صن داونز، لم تكن الأمور على خير ما يرام".

وواصل "مباريات الأهلي والزمالك لم تعد تمثل لنا أي قلق، فاللاعبون اعتادوا مواجهة بعضهم كثيرًا، والجماهير تتقبل النتيجة أيًا كانت، ولكن اللقاء الأخير في الدوري لم يكن جيد من الناحية الفنية".

وأتم وزير الرياضة "أتمنى أن يقدم الفريقان أداءً يليق بهما في نهائي الكأس، ويبعث برسالة اطمئنان قبل معسكر المنتخب نهاية الشهر الجاري استعدادًا لتصفيات كأس العالم".

ويلعب منتخب مصر مباراتين وديتين أمام غينيا يوم 30 أغسطس ببرج العرب، ثم يسافر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب "البافانا" يوم 6 سبتمبر المقبل.