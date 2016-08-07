مركز المصالحة في سوريا يرصد 8 انتهاكات لوقف القتال خلال 24 ساعة

أعلن مركز حميميم لتنسيق المصالحة بين أطراف النزاع في سوريا اليوم الاحد رصد 8 انتهاكات لنظام وقف الأعمال القتالية في محافظتي اللاذقية ودمشق خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيان، طبقا لقناة روسيا اليوم، إن 3 مناطق في محافظة اللاذقية انضمت إلى نظام المصالحة في سوريا ليبلغ عدد البلدات والمناطق المنضمة للهدنة 356, فيما بقي عدد المجموعات المسلحة التي أعلنت التزامها بمبادئ الهدنة على حاله 69 مجموعة.

وأكد المركز أن تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش” مستمران في محاولاتهما تعطيل نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا, مشيرا إلى أن فصائل تنسب نفسها إلى المعارضة قصفت بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ عددا من البلدات في ريف دمشق منها حوش نصري والنشابية والقابون وحرستا و دوما وحتيتة الجرش، إضافة لحي جوبر في مدينة دمشق.

في المقابل , ذكرت مصادر ميدانية فى المعارضة السورية المسلحة أنها سيطرت على الكلية الفنية الجوية آخر معقل لقوات الحكومة في المدخل الجنوبي لمدينة حلب، وقالت المصادر

> لقناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم “الأحد” إن 50 عنصرًا من القوات الحكومية قتلوا في المعارك التي أسفرت عن سيطرة فصائل المعارضة على الكلية الفنية الجوية.

أ ش أ