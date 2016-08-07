مقتل 46 مدنيا وإصابة 612 في تعز باليمن خلال يوليو

قتل 46 مدنيا وأصيب 612 آخرين بينهم نساء وأطفال في تعز خلال شهر يوليو الماضي بينها إصابات خطيرة بسبب عمليات القنص والقصف العشوائي التي يشنها الحوثيون على الأحياء السكنية والأسواق الشعبية، وذلك حسب ما ذكر ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأوضح التقرير الجديد للائتلاف عن الأوضاع الإنسانية في المحافظة لشهر يوليو والذى تضمن إجمالي الخسائر البشرية والمادية التي تم رصدها أن محافظة تعز تعيش أوضاعا إنسانية بالغة السوء منذ بدء الحرب عليها في 14إبريل العام الماضي وانتهاء بالحصار الخانق على مداخلها منذ أكثر من 11 شهرا ومنع إدخال أي مواد غذائية واستهلاكية وأدوية و مستلزمات طبية أو مياه شرب أو حتى اسطوانات أوكسجين للجرحى والمرضى في المستشفيات عبر الطرق الرئيسية.

وأكد التقرير الذى نقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن خدمات المياه والكهرباء والنظافة لا تزال منقطعة عن المدينة إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية في ظل الحصار الخانق الذي لازال مفروضا على مداخل المدينة من قبل مسلحي الحوثيين وصالح الذين يتمركزون في أطراف المدينة.

وأشار التقرير إلى أن 441 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير الجماعي بالقوة من منازلها منها 421 أسرة في مديرية حيفان كما نزحت 11 أسرة من منطقة غراب غرب المدينة تعز و9 أسر من الجحملية شرق المدينة. وأوضح الائتلاف أن اجمالي الاحتياج الشهري لتلبية متطلبات المحافظة في مجال الصحة والبيئة تصل إلى أكثر من 82 مليون دولار إضافة إلى توفير 50ألف سلة غذائية شهريا و 100ألف سلة غذائية شهريا للأسر المنكوبة والمتضررة وهو غير متوفر .

وفي مجال الإيواء ذكر التقرير ان النازحين في المحافظة بحاجة إلى توفير 25 مركز إيواء لتخفف من معاناة 16500 مواطن و29858 أسرة نازحة ومستضيفة كما أن مليونى نسمة يحتاجون لتأمين مياه الشرب .

أ ش أ